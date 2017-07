Esteban Bullrich comparó “Ni una menos” con el aborto legal

No es la primera vez que Bullrich polemiza a través de declaraciones basadas en su perfil conservador, que mantuvo públicamente incluso cuando fue ministro.

El ex ministro de Educación de la Nación y hoy precandidato a senador de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, defendió su postura contra el aborto legal y lo hizo con una polémica comparación con la problemática de la violencia de género.

