Estela por el nieto 122: “La verdad y la justicia siembre vencen al olvido"

"Este año cumplimos (Abuelas) 40 años de búsqueda y son cientos las familias que anhelan el abrazo con su ser querido. Por favor, rompamos el silencio y nos los dejemos con la duda a los más de trescientos hombres y mujeres que todavía no saben quiénes son", destacó por último.

“La verdad y justicia siembre vencen al olvido y al silencio”, remarcó la presidenta de Abuelas y dijo que Bustamante no estaba reconcido como desaparecido. "Esto confirma que son 30 mil o más los desaparecidos”, dijo Carlotto, como respuesta a la polémica que iniciaron varios funcionarios de Cambiemos que pusieron en duda esa cifra histórica.

"Hoy no hay sol, pero estamos iluminados en este día para dar una nueva buena noticia", dijo la titular de Abuelas Estela de Carlotto al encabezar una conferencia de prensa en la sede de la organización ubicada en Virrey Cevallos 592 de la Ciudad de Buenos Aires.

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron este martes de manera formal la restitución del nieto 122, hijo de detenidos-desaparecidos durante la dictadura cívico militar, aunque no informaron sobre la actual identidad de este hombre de unos 40 años de edad.

