Europa League: no pudo ser para Berizzo y el United está en la final

El conjunto del Toto iba con el objetivo de dar el gran golpe en el mítico estadio de Old Trafford y clasificar a la final en Estocolmo, el próximo 24 de mayo. Estuvo sólo a un gol, pero no pudo ser y celebraron los de José Mourinco, con el arquero argentino Sergio Romero como titular.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo