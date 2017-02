Evacuados y advertencias por trombas marinas en la Costa Atlántica

El municipio de Miramar, informó no obstante que "hasta el momento no se han registrado personas evacuadas".

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, pidió por su parte a los vecinos y turistas "que no salgan de sus casas porque hay trombas marinas y van a ir en aumento".

"Tenemos muchos anegamientos, y aunque no hemos tenido evacuados por ahora, no descartamos que tengamos que evacuar a algunas familias en las próximas horas", agregó Damato.

El municipio dispuso además el cierre de los paseos costeros Jesús de Galíndez y Punta Iglesias, y recomendó a turistas y vecinos de la ciudad "evitar salir de sus casas si no es por una cuestión de necesidad".

