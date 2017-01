Ex combatientes pedirán que se revea la movilidad del 2 de abril

En tanto, explicaron que los reclamos se concretarán en el marco de una reunión de la Comisión Nacional de ex Combatientes de Malvinas, que “por primera vez representa al 90 por ciento de los ex veteranos”. Desde el centro remarcaron la importancia de esta nueva instancia, de carácter estatal, que permite reunir la representación de 5 regiones del país.

Luego, en referencia al 2 de abril, comentó: “Ayer estuve reunido con los veteranos de Malvinas y estaban muy golpeados por la noticia, van a hacer un reclamo al gobierno nacional para que se deje sin efecto esa parte de la medida tomada”. Rosario3.com consultó a los ex combatientes rosarinos, quienes admitieron que ese pedido, efectivamente, será expuesto ante el gobierno nacional pero en medio de otros tantos pedidos necesarios para los ex soldados.

Ex combatientes de Malvinas pedirán al gobierno nacional que deje sin efecto el decreto de necesidad y urgencia número 52/2017 en cuanto a la movilidad del 2 de abril Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La iniciativa, expresada por el ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, fue confirmada por el Centro de ex Soldados de Rosario aunque advirtieron que será incluída en una serie de reclamos para el sector.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo