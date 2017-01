Ex combatientes protegerán islas del municipio en el Paraná

Estas iniciativas están siendo trabajadas en el marco de la Comisión Multisectorial Legado Deliot, creada por decreto municipal e integrada por asociaciones civiles, ONG, Concejo Municipal y funcionarios municipales con el objeto de “establecer estrategias de acciones secuenciales que permitan recuperar ambiental, social y culturalmente los lotes y mantener y fortalecer a los habitantes isleños que practican un modo de vida sustentable, como los pescadores artesanales, no trasladando valores urbanos a la isla”, indica en comunicado.

Junto al funcionario estuvieron presentes el secretario del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas, Omar Debenedetto y el coordinador de la Comisión Multisectorial Legado Deliot, Eduardo González.

La firma del acuerdo tuvo lugar este martes en el Palacio de los Leones y, de acuerdo a un comunicado oficial, fue encabezado por el secretario de Gobierno Gustavo Leone, quien destacó la colaboración permanente de los ex combatientes en distintas causas que involucran a la ciudad de Rosario.

La Municipalidad de Rosario continúa con las iniciativas de consolidar su presencia en el denominado "Legado Deliot", en las islas del río Paraná. Para tal fin este martes firmó un convenio para que los terrenos sean custodiados por un grupo de ex combatientes de Malvinas.

