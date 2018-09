Ex fiscal hurtó $10 del canasto de una bicicleta y fue escrachado

Un ex fiscal de Santa Rosa, provincia de La Pampa, ex asesor de un legislador del PJ y actual militante de Cambiemos fue filmado después de hurtar un billete de 10 pesos del canasto de una bicicleta atada en una vereda de General Pico.

El insólito hecho se viralizó porque Karen Giles, la dueña del rodado y del dinero, lo filmó al reprocharle su actitud y pedirle de regreso el monto. El hombre, Fernando Fassina, reconoció lo ocurrido, dijo que creía que se había “volado por el viento” y le quiso dar 20 pesos, a modo de compensación, algo que la chica de 22 años no aceptó.

“¿Usted sacó 10 pesos de acá?”, le pregunta la mujer al ex funcionario en el video. “Sí, pensé que estaban caídos”, dijo el abogado en su auto y de traje.

“¿Me los puede devolver?”, le pidió la joven. “Sí, como no”, respondió y buscó dinero en su billetera. Pero como quiso devolver más dinero del que había sacado de la bicicleta, Karen los rechazó y le dijo: “No no, hay que ser justos”.

“No es de mala, es para que aprendan. Que robar es un delito y un pecado. Vergüenza es robar y tener que devolverlo”, escribió Karen Giles en el posteo de Facebook donde difundió el video.



El agravante del hurto es evidente: Fassina fue fiscal sustituto de Santa Rosa hasta diciembre de 2015, también fue secretario del bloque de concejales del PJ de esa ciudad durante el breve mandato de Juan Carlos Tierno en la capital pampeana.

Según El diario de La Pampa, fue acusado por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. En la actualidad, integra el equipo de la campaña de Carlos Javier Mac Allister, el secretario de Deportes de la Nación que busca ser gobernador para 2019 en la provincia.

“No me parecer algo tan azaroso o normal”

Más tarde Fassino dio su versión de lo ocurrido. “Pensé que habían venido volando con el viento”, dijo el abogado .

“Había ido por cuestiones laborales a los tribunales de General Pico, me quedó un espacio de una hora y me fui a tomar un café al centro. Estaciono, abro la puerta, tenía poco espacio porque había una bicicleta atada a la planta, medio que la choco con la puerta, y me bajo”, relató.

“Cuando estoy bajando, veo que, no dentro del canasto, sobre el borde, había montado, como a caballito, un billete de diez pesos. Había un viento que era impresionante. En cuestión de milésimas de segundo, supuse que había venido con el viento y que se había posado ahí. Instintivamente lo agarré, lo metí al bolsillo y me fui”, detalló a LU 100 y citó El diario de La Pampa.

Fassino dijo no saber que lo estaban filmando y sembró dudas sobre la autora del video y dueña de los 10 pesos: “Me llama la atención, después veo en las redes sociales que cuando yo no estaba, fotografiaron mi auto. Si me esperó, es porque supo yo que yo lo agarré. No me parecer algo tan azaroso o normal”.