Sabemos que una de cada 8 personas sufre algún tipo de alergia y por ello se lo considera una pandemia del siglo XXI junto a otras.

La dra. Marcela Cariñani contó Rosario3 acerca de esta enfermedad cada vez más frecuente en todo el mundo.

“Como hemos dicho en otras oportunidades, las alergias pueden producirse por muchas causas: los alérgenos (polen, pelo, plumas, polvo, madera, flores, alimentos, perfumes, metales, etc.) nos pueden dar síntomas de alergia que se pueden manifestar en el sistema respiratorio o en la piel, a través de la urticaria”.

¿Existe la alergia al sol?

Lo que normalmente llamamos “alergia al sol”, suele ser una “erupción polimorfa luminea” que aparece después de varias horas de exposición al sol o días después, por lo cual suele ser tardía. Los síntomas más frecuentes son la picazón, enrojecimiento, ronchas y ardor en la piel, que puede ser generalizado o en los lugares más expuestos como rostro y extremidades.

La causa no se conoce específicamente por lo tanto no es una alergia propiamente dicha, aunque los síntomas son muy similares a una urticaria, no está demostrado que sea Ig E mediada (Ig E es un marcador de alergia que se mide en sangre).

El tratamiento consiste en evitar la exposición al sol y usar pantalla solar más de 65 en las zonas más expuestas, también usar gorro y vestimenta cerrada, pero si ya están las lesiones, se pueden tratar con antihistamínicos orales y corticoides tópicos, siempre siguiendo las indicaciones del médico.

Es importante buscar la causa y preguntarnos en qué momento comenzaron los síntomas, si hubieron peleas, conflictos familiares, algún duelo o situación que pueda haber afectado al sistema inmunológico. Hay que tener presente que el cuerpo se enferma si uno no está bien.

La buena hidratación, la buena alimentación y estar bien con uno mismo hace que resolvamos cualquier urticaria más rápidamente.

Dra Cariñani Marcela | Mat. 16675

Especialista en Alergia e inmunología 56/0079

