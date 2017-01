Exitosa prueba de un fármaco contra la insuficiencia cardíaca

Los científicos creen que la droga, denominada “Cimaglermina”, constituye un paso fundamental en la búsqueda de un tratamiento a la insuficiencia cardíaca. “Funciona como un factor de crecimiento para el corazón, ayudando al órgano a repararse a sí mismo tras una lesión”, dijo Daniel Lenihan, director de la investigación publicada en la revista “JACC: Basic to Translational Science”, y reproducida por ABC Salud .

