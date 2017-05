Express concreta apoyo a instituciones sociales junto al municipio

En este caso, es el Estado municipal el que de alguna manera articula la voluntad de un privado con la necesidad particular. Las organizaciones fueron elegidas según diferentes criterios entre los que primaron área de cobertura, trayectoria y campo de acción.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo