Facundo Arana: "No me faltan ofertas para hacer televisión"

Este sábado a las 21, en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223) Soledad Silveyra y Facundo Arana protagonizan Cartas de amor, con dirección de Selva Alemán.

La obra se estrenó el último verano en Mar del Plata e inicia una gira por distintas ciudades del país. Antes de la presentación, Facundo Arana dialogó con Alberto Lotuf y Juan Junco en A diario (Radio 2).

En la entrevista de este miércoles, el actor y músico habló de Cartas de amor –y del “lujo” que le reporta trabajar con Solita–, del recital del último jueves en City Center Rosario junto a The Blue Light Orchestra (su banda) –“fue un fiestón”– y de su regreso a la televisión –"lo que no me faltan son ofretas"–.

“Es un lujo que tengo de salir al escenario con Soledad Silveyra y dirigido por Selva Alemán", afirmó Arana sobre Cartas de amor, la obra que recupera la relación de dos personas a través de su intercambio epistolar. “Es una locura. Lo pasamos genial”, abundó.

También habló de la tensión que despierta la obra en el público que “cierra con una ovación. Lo que nunca ha pasado con la obra es que pase desapercibida”.

Al ser consultado sobre su regreso a la televisión, el actor dijo que también “está extrañando” las ficciones en la pantalla chica.

“Lo que no me faltan son ofertas para hacer televisión. Así que, en cualquier momento me van a tener haciendo tele de nuevo”, advirtió.

La entrevista