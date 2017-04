Falleció la madre de Luis Novaresio

Novaresio, ex periodista de El Tres y Radio 2 y ahora en medios de Buenos Aires, agradeció los saludos a través de Twitter y expresó “orgullo” por su madre.

La mujer falleció este martes por la mañana. Sus restos no serán velados y sepelio se realizará este miércoles a las 11.30, en el Cementerio de la Eternidad de Granadero Baigorria.

