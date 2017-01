Falleció una mujer que fue atacada a golpes: ¿la mató el hijo?

Personal de la comisaría 4ª, de la Policía de Investigaciones (PDI), de Criminalística y autoridades de la Unidad Regional XVIII intervinieron en el caso. Según precisó el comisario José Luis Moliniers a El Trebol Digital, "la escena había sido alterada, o al menos limpiada". "Las heridas no son de un accidente, parecen golpes y son muy contundentes", amplió.

