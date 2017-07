Famosa por tener cucarachas y caracoles gigantes de mascotas

“Me enamoré de estos animalitos porque son como mini aliens. Realmente me atraen mucho y son absolutamente fascinantes”, declaró Emzotic en una entrevista al sitio Broadly y agregó: “Las cucarachas son dulces y tiernas”.

