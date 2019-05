Federico Storani: "Nos dijeron que tenían un dream team y los resultados no acompañaron"

El vicepresidente segundo de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, dijo que el presidente Mauricio Macri debería ir a una interna con el radicalismo de cara a las próximas elecciones nacionales. Consideró que en ese caso se podrán exhibir las diferencias que mantienen con el gobierno nacional. "Nos dijeron que tenían un «dream team» y los resultados no acompañaron semejante suposición", comentó. Además, criticó la conducción que tuvo el intendente de Santa Fe José Corral al frente del partido.

Entrevistado por los periodistas Alberto Lotuf y Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), Storani manifestó que "no es para dramatizar" la declaración hecha por el presidente de la UCR Alfredo Cornejo, quien puso en duda que Macri sea el único candidato de Cambiemos para la presidencia. "Hace mucho tiempo sostengo que tiene que haber internas, como marca una ley que está vigente. El propio Macri en la elección de 2015 surgió por primarias; compitió con (Elisa) Carrió y (Ernesto) Sanz", agregó.

"Es mucho más sano y transparente que existan las internas. Es público que tenemos diferencias con la actuación del gobierno. En una campaña se permitiría poner blanco sobre negro, mostrar las diferencias", amplió.

En ese marco, indicó que propicia "la candidatura de (Martín) Lousteau" de cara a los comicios nacionales. "Tiene un diagnóstico distinto, tiene llegada a la juventud. Podría enriquecer el debate", expresó.

Además, el vicepresidente radical criticó al gobierno: "Nos dijeron que tenían un «dream team» y los resultados no acompañaron semejante suposición. Es muy útil que haya primarias, que se debata incluso las candidaturas".

"No puedo atribuirle toda la responsabilidad al PRO. El PRO trató de concentrar el poder y marchó hacia un equipo cerrado. Hubo una actitud pasiva en la conducción de la UCR, de no haber reclamado una mesa institucionalizada para discutir políticas públicas esenciales, las que marcan un rumbo. Nosotros no podemos hacernos responsables de políticas que no pudimos debatir previamente", expresó.

Consultado sobre a qué dirigente estaba direccionado su cuestionamiento a la conducción de la Unión Cívica Radical, respondió: "Al intendente de Santa Fe José Corral. Fue extremadamente pasivo al no reclamar instancias; nosotros lo planteamos. No estuvo a la altura de lo que se le reclamaba. Fue una presidencia que adhirió casi por completo a los lineamientos del gobierno. Cuando se reunía el Comité, que casi nunca lo hacía, era para adscribir a lo que el gobierno decía. Muchos advertimos que esta situación podía cambiar, aun antes de la corrida del dólar que cambió todo".

También opinó sobre la resolución de la Corte Suprema con respecto al pedido del expediente por el que será juzgada la ex presidenta Cristina Kirchner, en la causa denominada "Vialidad". "Creo que es una maniobra dilatoria. Si van a hacerlo con todos los juicios lo mismo me parece fantástico. Si es este caso particular para evitar futuras nulidades como se planteó, me parece absurdo. Porque deberán hacerlo con centenares de otros juicios. O es para todos o no es para nadie", concluyó.