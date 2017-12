Fein no veta la prohibición del glifosato: "Tiene que volver al Concejo"

Este martes a la medianoche vence el plazo para que la intendenta Mónica Fein vete la ordenanza que prohíbe la aplicación del glifosato pero la mandataria ya anticipo que no lo va a hacer y en su lugar envió al Palacio Vasallo un proyecto a su entender "superador". El autor de la iniciativa, Osvaldo Miatello aclaró: “Si la intendenta no veta (la ordenanza) rige igual".

En contacto con A Diario, el programa que conduce Alberto Lotuf por Radio 2, Fein explicó que no va a vetar la normativa –a la que se le intentó dar marcha atrás en el Concejo de forma irregular– porque quiere que los ediles vuelvan a discutir el tema. Por eso, señaló, envió este martes un proyecto a su entender “superador”.

"Considero que el Concejo debe volver a discutir. Pueden reunirse este año o en febrero", dijo.

En tal sentido, apuntó a supuestas fallas en la ordenanza que, en su opinión, desconoce la de 2011 sobre uso de fitosanitarios.

Consultado por Rosario3.com, Miatello aclaró que la ordenanza 8871 no prohíbe el uso del glifosato sino que regula la utilización de fitosanitarios; entonces lo aprobado en el Palacio Vasallo en noviembre pasado puede entenderse como un avance y un complemento.

Además, apuntó que desde su sanción en 2011, la normativa nunca se reglamentó. “Hasta que aparece el tema de la prohibición del glifosato, era letra muerta”, llamó la atención.

Si @MonicaFein no veta hoy la Ordenanza de prohibición del glifosato, queda ficta. Si queda ficta está vigente. Si está vigente debe cumplirla. Si no lo hace está incumpliendo los deberes de funcionario público. Y si además se jacta de ello está haciendo apología del delito. — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) 12 de diciembre de 2017

“Si el proyecto de Fein es superador, bienvenido sea. Lo discutiremos en las comisiones pero la prohibición (si no la veta) rige igual”, aclaró. “No hay forma de no cumplir, si no, estaríamos ante incumplimiento de deberes de funcionario público. Si la propia intendenta dice que no la veta pero no la aplica, es muy grave”, añadió.

“Mas allá de cómo termine la discusión, lo cierto es que los días del glifosato están contados. Cada vez más países entienden que el glifosato es nocivo. Será cuestión de tiempo”, reflexionó.

El 16 de noviembre los concejales votaron por unanimidad la ordenanza que prohíbe el uso del glifosato en la ciudad, pero dos semanas después un grupo de ediles intentó dar marcha atrás con una presentación irregular y a último momento. Por esos días, organizaciones rurales se manifestaron contra la iniciativa por el “mensaje” que se emitía desde la ciudad.