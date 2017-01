Fiebre amarilla: recomendaciones para viajar a Brasil

El brote de fiebre amarilla en Brasil puso en alerta a los turistas que este verano eligieron al país vecino para vacacionar. Desde la dirección de Epidemiología santafesina, recomendaron aplicarse la vacuna antes de viajar y tomar recaudos también ante el chikungunya y el zika. El viernes pasado, el estado de Minas Gerais lanzó la emergencia sanitaria en 152 ciudades al detectarse 38 muertes probables por fiebre amarilla en apenas los 25 días que van de 2017.

Consultado por Radiópolis (Radio 2), el director de Epidemiología, Julio Befani, explicó que la fiebre amarilla –enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de mosquitos, como el dengue, el zika y el chikungunya– puede prevenirse a través de la vacunación “que es un método seguro y efectivo” aunque su aplicación no es obligatoria para ingresar al vecino país.

Sin embargo, indicó que “para los que van a estar en zonas de playa, con usar repelente es suficiente”.

Por otro lado, aclaró que el medio de transporte que se utilice para llegar a Brasil, no cambia las medidas de seguridad: “Los que van en vehículo tienen que tomar la precaución de usar repelente”.



Finalmente, Befani, destacó que no sólo hay que tomar los recaudos necesarios para prevenir la fiebre amarilla, también hay que tener en cuenta el zika y el chikungunya. “A las embarazadas se les recomienda no viajar, los turistas tiene que usar constantemente repelente y si van a tener sexo usar preservativo”, concluyó.