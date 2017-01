Fiestas electrónicas: "Hay que buscar a los dealers, no poner más ambulancias"

“Hay que buscar a los dealers que venden las pastillas en fiesta o el ingreso de la droga a la provincia de Santa Fe. El tema no es si ponés más patovicas y ambulacias”, remarcó.

Angelini cuestionó que se actúa “siempre después” y sostuvo que lo del protocolo es “para la tribuna”. Para el diputado, es que la venta de drogas es parte del negocio mismo de estas fiestas. “Son fiestas poco sustentables desde el punto de vista económico. Un DJ como Sasha –el que tocó en la fiesta de Arroyo Seco– cobra 40 mil dólares, la organización tiene un costo altísimo. No es sustentable solo con las entradas. El negocio pasa por otro lado”, enfatizó.

“La solución no es la suspensión de las fiestas luego de que haya muertes y estigmatizar a Arroyo Seco. El problema podría haber pasado en cualquier otra ciudad, como Rosario y Santa Fe”, dijo el legislador en diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo