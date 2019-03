Fin de semana violento: para el fiscal, hubo una "concentración significativa" de crímenes

El fiscal de Homicidios Dolosos Ademar Bianchini señaló que hubo "una concentración significativa" de asesinatos durante el fin de semana largo. Agregó que investiga si se utilizó una misma arma de fuego en algunos de los crímenes. Interviene en seis de los siete crímenes ocurridos entre el viernes pasado y este martes, ya que interviene la justicia Federal en la causa por secuestro y muerte de un hombre en barrio Tablada.

En diálogo con el periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres), el fiscal sostuvo: "Hubo una concentración de casos significativa. No podemos hablar de un recrudecimiento (de homicidios). Para eso hay que mirar una tendencia".

Bianchini prefirió no afirmar que se trataron de asesinatos "por encargo", aunque "sí de motivación personal". "No son peleas de vecinos, no es un arrebato del momento", subrayó.

Además, dijo que investiga si en algunos de los hechos se utilizó una misma arma de fuego. "Por algunas evidencias e informaciones, hay una hipótesis. No podemos afirmar que hay una conexión concreta. Hay que ver si corresponden a una misma arma calibre 9 milímetros", concluyó.