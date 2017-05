Firman asistencia económica para 32 localidades santafesinas

“Aquí hay más de 30 localidades que recibieron este beneficio. Esto demuestra que el gobierno nacional no hace diferencias políticas ni discriminaciones a la hora de firmar acuerdos de colaboración y asistencia económica”, dijeron Martínez, Incicco y Mastrocola.

Entre los ejemplos se destaca que Rufino recibirá 2 millones de pesos para comprar maquinaria. “Los santafesinos no sufren discriminación y esto es una muestra más del compromiso que tiene el presidente Mauricio Macri. Antes era todo a favor de los amigos de turno y en detrimento de los argentinos”, agregaron los dirigentes de Cambiemos.

