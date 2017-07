Fray Luis Beltrán: salvaron a 60 niños de comer arroz contaminado

“Hubo 300 personas que comieron la misma comida y no les pasó nada, por eso queremos saber qué pasó desde que las raciones salieron de las ollas hasta que llegaron al comedor de barrio Ombú”, concluyó la intendenta.

Canut habló este martes por la mañana en el programa Radiópolis (Radio 2). Lo primero que hizo la intendenta fue aclarar que no desconfía de los empleados de la cocina centralizada, que depende del municipio. “Jamás pensaría que fue obra de un trabajador, conocemos a la gente que trabaja ahí y sabemos que lo hace con mucho amor y dedicación”, sentenció.

