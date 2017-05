Fue apuñalado y acusan al ex de su pareja

Fuentes policiales informaron que este lunes, a las 18, personal de la Policía de Acción Táctica (PAT) se presentó en Junín y Felipe Moré ante un alerta. En el lugar, entrevistaron a Margarita P. de 38 años, quien sostuvo que, momentos antes, estaba junto a su pareja, Enrique C de 47 años cuando se presentó un hombre llamado Sergio M de 58 años, con quien ella solía tener una relación.

Un hombre fue apuñalado y acusan del hecho al ex de su pareja. El hecho tuvo lugar ayer a la tarde, en inmediaciones de Junín al 2200. El supuesto agresor, quien había estado detenido por violencia de género, fue detenido.

