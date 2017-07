Según datos policiales, el muchacho entró a la casa de una vecina en Valparaíso y Amenábar, mientras ésta no se encontraba. Se dirigió al dormitorio y robó una cama de una plaza.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo