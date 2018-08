Fuerte cruce en el Concejo por la situación económica

Otra sesión del Concejo municipal terminó con polémica. Esta vez fue por la situación económica del país y los protagonistas del escándalo fueron Roy López Molina y Juan Monteverde. El chisporroteo comenzó cuando el edil de Ciudad Futura pidió la palabra para hacer mención a la fuerte devaluación del dólar y el representante de Cambiemos se retiró del recinto por los términos en que su colega hacía la crítica.

Monteverde arrancó su exposición advirtiendo que podía salirse de protocolo y usar palabras poco adecuadas. Dicho eso, expresó: “Estamos en un día donde todo se va a la mierda y no hay otra forma de expresarlo”.

Cuando el presidente del Concejo, Alejandro Roselló (PRO) le advirtió por el vocabulario, el edil de Ciudad Futura le respondió: “Es mucho más grave lo que ustedes están haciendo, que una palabra fuera de lugar”.

“Estamos asistiendo a una de las devaluaciones mas brutales y me parece que no podemos terminar una sesión como si nada pasara. Desde la política tenemos que dar una respuesta”, dijo Juan Monteverde y acusó a su colega de Cambiemos Roy López Molina de estar “sentado con el celular mientras cobra una fortuna por mes”.

“¿Podés dejar de usar el teléfono porque hay un montón de gente que la está pasando mal Roy López?”, cuestionó Monteverde.

El concejal del PRO se retiró del recinto y eso generó más críticas del representante de Ciudad Futura quien terminó la alocución pidiéndole que se quede: “Ganan 90 mil pesos por mes, Rodrigo López Molina. Vení y da la cara. 90 lucas, la gente se está cagando de hambre, rata”.

Luego añadió: “Si Roy López Molina no me quiere contestar a mí porque no valgo lo que él vale y lo que valen sus zapatos, por lo menos que le conteste a la gente”.

Alejandro Roselló volvió a intervenir para pedir a Monteverde que “no le falte el respeto a sus compañeros” y luego el concejal de Cambiemos Gabriel Chumpitaz le exigió al edil de Ciudad Futura que pida disculpas.

“Nuestros compañeros de bancada no son ningunas ratas. Trabajamos mucho. Entiendo el enojo del concejal pero le pido que se retracte. Decir que un concejal gana 90 mil o que son caros sus zapatos no me parece adecuado porque todos ganamos lo mismo. Me gustaría que sea el mismo quien se retracte sobre sus insultos”, expresó Chumpitaz.