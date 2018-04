Fuerte reclamo salarial de maestros del Liceo Militar de Funes

Los docentes que trabajan en el Liceo Aeronáutico Militar de Funes realizaron este lunes por la mañana un paro de actividades que estuvo acompañado por una jornada nacional de movilización.

Mariano Morelli, uno de los delegados, dijo al programa La Primera de la Tarde (Radio 2) que decidieron parar porque "la situación llegó al límite" después de varios años de reclamo.

"El pago del incentivo docente lleva un año y medio de retraso, hace poco nos pagaron algunas cuotas del 2016", indicó Morelli, quien describió la particular situación del equipo docente: "Dependemos del ministerio de Defensa, no de Amsafé, Coad, ni de otro gremio. No participamos de las paritarias y tenemos una estructura salarial distorsionada con un estatuto de la década del 60".

"El detonante fue que en Buenos Aires, en Caballito, un grupo de padres protestó porque docentes renunciaron a 200 horas de clase ante los retrasos en el pago de los sueldos. Eso dejó al descubierto la situación que se vive en todo el país, porque este lunes pararon en Mendoza, Tucumán, Misiones, Santa Fe y Rosario", afirmó el delegado.

Tras el paro, el martes se retomará la actividad con normalidad mientras se esperan nuevas reuniones con representantes del Ministerio de Defensa.