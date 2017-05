Funcionario de Alicia Kirchner detenido por golpear a cuatro mujeres

Un funcionario del gobierno de Santa Cruz fue detenido tras agredir, junto a su hermano, a dos jubiladas y sus abogadas, cuando éstas fueron hasta las oficinas de su empresa familiar a notificarlo de un fallo judicial.

Se trata del presidente de la Caja de Previsión Social, Ariel Ivovich, y su hermano Jorge Pato Ivovich, quienes agredieron a las abogadas Claudia Guerra y Martha Dávila, que habían ido a notificar al funcionario de un fallo que obliga a la provincia gobernada por Alicia Kirchner a efectivizar en tiempo y forma los haberes jubilatorios.

Dos jubiladas que acompañaron a las abogadas intercedieron ante la agresión y también recibieron golpes, según denunciaron, por parte de los hermanos Ivovich.



La jueza de Instrucción Marcela Quintana ordenó el "allanamiento y detención" de los hermanos. En el lugar había unos 400 jubilados que se habían acercado a repudiar al funcionario.

A los hermanos Ivovich tambièn se les imputa, además de las agresiones leves, el robo de un celular perteneciente a una de las abogadas, con el presunto objeto de sustraerle el chip.

Guerra había ingresado a las oficinas de Ivovich y el funcionario comenzó a agredirla verbalmente, y "luego la tiró al piso y la arrastró entre las piedras", comentó Sandra Gordillo, una de las jubiladas agredidas.

"En determinado momento Ivovich levanta a la doctora Guerra y la tira al suelo y la arrastra. Después la metieron para adentro y ahí intervine. El hermano cerró la puerta diciendo que nos iba a matar ahí adentro. Me tiró al suelo, me pateó, me golpeó y a otra compañera también", denunció Patricia Vargas.

En tanto, Gordillo relató entre llantos que "el hermano de Ivovich se puso violento, me quitó el celular, me pateó, agarró un palo y dijo que nos iba a matar ahí adentro".