Furiosa tras la votación, Carrió amenazó con romper Cambiemos

La diputada nacional Elisa Carrio (Coalición Cívica) dejó el recinto de la cámara de Diputados a los gritos, de acuerdo a lo que trascendió desde el lugar a través de las redes sociales.Tras conocerse la aprobación del proyecto que despenaliza el aborto, la legisladora pidió la palabra y luego, se despidió con una frase polémica.

“Que le quede claro a todo Cambiemos, la próxima rompo”, dicen que la escucharon manifestar a viva voz. Tras la advertencia, abandonó la cámara.

Curiosamente, minutos antes, había manifestado que no participó del debate, precisamente, para no perjudicar "la unidad de Cambiemos".

En medio de los abucheos de los legisladores que ya celebraban el avance del proyecto en Diputados, la legisladora tuvo la autorización del presidente de la cámara, Emilio Monzó para expresarse.

“Señor presidente sólo quiero decir que he estudiado durante 40 años este tema y que no he hablado fue para preservar la unidad de Cambiemos”, sostuvo a las 9.58 de la mañana, 4 minutos después que trascendió el primer resultado de la votación que rápidamente fue corregido por dos votos que pasaron de ser a favor a ser en contra, sin por ello, alterar la definición favorable al proyecto.

Carrió no estuvo presente ni ayer ni esta madrugada en el recinto. Lejos de su banca, afirmó que el debate del proyecto sobre la legalización del aborto “no es histórico”, sino que “es trivial”. En ese momento, aseguró que no iba a hablar en el recinto, cuestión que luego no cumplió.

En los pasillos del Palacio Legislativo, la diputada de Cambiemos insistió en minimizar la importancia del debate y tildó a la movilización callejera a favor del proyecto como "indigenismo urbanista".

“Voy a votar que no; y cuando votemos el Código Penal voy a resolver el tema; estoy en contra de los extremos para resolver cuestiones tan complejas para la humanidad como esta”, había dicho a medios presentes que se encontraban dentro del Congreso.

“Si la mujer es propietaria de su cuerpo entonces hombres y mujeres pueden vender partes de su cuerpos”, afirmó.

Al ser consultada sobre si estaba al tanto de que “las mujeres que mueren” en abortos clandestinos, la legisladora dijo: “Eso lo sé pero voy a votar no y con eso basta. Lo otro no sé, no tengo mandato. A mí me votó la gente y cuando votemos el Código Penal lo vamos a resolver”.

Asimismo, disparó que “la decadencia cultural de la argentina impide el debate” y aclaró: “Estoy en contra de todos los extremos y menos de resolver temas tan complejos para la humanidad”.

Carrió se manifestó en las redes sociales con una breve frase y una foto desde una Capilla.