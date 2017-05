Futbolista que está en los planes de Central va a juicio oral

La decisión del magistrado había sido apelada por la defensa del futbolista en diciembre del año pasado. En esa oportunidad también se solicitó el sobreseimiento del volante. Pero el juez no hizo lugar a estos recursos legales y ratificó el proceso judicial al que será sometido el jugador.

Néstor Ortigoza lleva varios años en San Lorenzo y se ha convertido en un ídolo de esa institución, sobre todo después de la conquista de la Copa Libertadores en 2014. En junio termina el vínculo del mediocampista con el Ciclón, y distintas fuentes aseguran que no continuará en Boedo. A partir de esos rumores, desde Arroyito trascendió que Paolo Montero ya le echó el ojo para reforzar el plantel canalla para la próxima temporada. Pero más allá de cuestiones futbolísticas y del libro de pases, este viernes Ortigoza ocupó espacio en la página de policiales.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo