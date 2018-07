Galpón clandestino: secuestraron más de 30 mil autopartes ilegales

Un operativo de la Policía Federal permitió desbaratar un depósito en el que se guardaban 30 mil autopartes ilegales. Bajo el nombre de Galpón Clandestino, el procedimiento llevado adelante en avenida Sabin al 900, derivó en la detención de tres personas.

Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional informaron que este martes, la Policía Federal incautó más de 30 mil autopartes ilegales y detuvo a tres personas. “La cooperación entre la Nación y la provincia de Santa Fe brinda resultados importantes en la lucha contra los delitos complejos. Detrás de los desarmaderos, muchas veces se esconden hechos de sangre que ponen en peligro a los ciudadanos”, aseguró la ministra Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.

El operativo Galpón Clandestino se dio tras pesquisas llevadas adelante por funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones que encabeza Rodrigo Bonini y personal de la delegación Rosario de PFA.

Las pesquisas identificaron un galpón de 800 metros en Sabin 950, donde había gran cantidad de autopartes en en infracción a la ley 25.761, además se constató que dicho comercio no poseía la habilitación correspondiente.

Por tal motivo, los efectivos de PFA y personal de la Dirección General de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes allanaron el lugar. Allí incautaron más 30.000 repuestos, carrocerías, puertas, capot, moto res, gran cantidad de cajas de cambio, llantas, cubiertas, butacas, accesorios de interior, diferenciales, amortiguadores, radiadores, paragolpes, tanques de nafta, burros de arranque, entre otros componentes de automóviles.

Tres hombres argentinos de 62, 54 y 27 años de edad, propietarios y empleados del lugar, quedaron detenidos.

Además se procedió al secuestro de documentación perteneciente a un Peugeot 206 con pedido de secuestro del 31 de junio pasado por “Robo Automotor” a solicitud de la Unidad Regional La Plata de la Policía de la provincia. de Bs. As. y dos motores que no pudieron ser identificados, debido a que no poseían numeraciones, las cuales posiblemente podrían haber sido erradicadas y/o suprimidas.

Los detenidos fueron trasladados al local de PFA, con intervención de Juzgado Penal de Primera Instancia, Distrito Nº 2 de Rosario a cargo de la María Carrara, ante la Fiscalía en Flagrancia de Rosario.