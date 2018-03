Garfagnoli prepara dos cambios y convalidó la llegada de De Felippe

Mientras Omar De Felippe proyecta el inicio formal de su trabajo desde la semana que viene -Llop firmó la rescisión este jueves y ya puede formalizar el nuevo DT-, el técnico interino de Newell's, Fabián Garfagnoli, sigue al frente del plantel profesional y se prepara para estar otra vez en el banco este domingo a las 17 en cancha de Banfield. El habitual coordinador de inferiores prepara dos regresos para este duelo y, a la vez, convalidó la llegada de De Felippe en conferencia de prensa.

"Está bien que se haya apostado a un técnico de experiencia", consideró Garfagnoli en la rueda de prensa que brindó este jueves en Bella Vista.

"Por lo que se vio el otro día y por el momento de la institución está bien que hayan traído a un técnico de experiencia”, reforzó el ex futbolista rojinegro.

“En lo que a mí respecta, estoy muy conforme con lo que demostramos contra Temperley, los muchachos me respondieron. Creo que no estoy en el cargo no porque no tenga capacidad sino por mi falta de experiencia. Esto fue un tremendo privilegio y estuve muy a gusto", continuó.

Hay rumores en el Parque Independencia que indican que Garfagnoli podría ser propuesto por la dirigencia para integrar el cuerpo técnico de Omar De Felippe: "No nos hemos encontrado con Omar. Seguramente cuando venga me presentaré como lo que soy hoy, coordinador de inferiores, para ayudarlo y apoyarlo”, respondió el DT.

“A lo mejor la intención de Omar es contar con alguien del club que conozca más a los chicos y lo pueda orientar", agregó.

En cuanto al partido con Banfield, Garfagnoli piensa en el ingreso de Brian Sarmiento por el suspendido Brian Rivero y en Víctor Figueroa por Joaquín Torres.

"El rival tiene cosas como para hacernos daño. Nosotros vamos a plantear un partido para estar protegidos, para que no nos sorprendan esas individualidades y a su vez pensar en el arco rival. Para ganar tenemos que atacar. Por eso tendemos que encontrar un equilibrio entre lo defensivo y lo ofensivo", comentó.