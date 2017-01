“Garrote", la solución de un intendente santafesino a la inseguridad

Marucci es intendente de Arroyo Secco desde 1998. Sus palabras recuerdan otras polémicas recetas contra la inseguridad. Las de ex intendente de Villa Gobernador Gálvez, Pedro Gónzalez que en 2012 dijo que había “que cagar a palos a los delincuentes que reincidan” y las del ex concejal de Arroyo Seco, Ángel Coradini, que había opinado en 2009 que “hay que darle cintazos” a los jóvenes que roban “para que escarmienten”.

“Actualmente, con estas leyes, la Policía no puede detener a nadie si no tiene una prueba firme”, se quejó.

“Si yo fuera presidente de la Nación –continuó– cerraría el Congreso y haría todo por mi cuenta porque mientras siga la democracia, con estas leyes, no van a solucionar la inseguridad. Hay que volver a lo riguroso, al garrote. Garrote, garrote y garrote para meter a todo el mundo preso; es la única solución”.

En diálogo con el programa Diariamente que se emite por la señal local Impulso Televisora el intendente sanjorgense consideró que “mientras siga la democracia, con estas leyes, no se va a solucionar el delito”.

