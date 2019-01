Gisela Berger contra Scioli: ¿Dónde está la plata del país?

La modelo Gisela Berger subió una foto a Twitter junto al ex gobernador bonaerense y un fuerte mensaje: "Daniel Scioli dice que va por el brazo… mientras la gente se muere de hambre, ¡miente! ¡Vacaciones en Courcevel, Francia! ¿Dónde está la plata del país?", escribió.

Daniel Scioli, dice que va por el brazo.. mientras la gente se muere de hambre, MIENTE ! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA ���� !! Donde esta la plata del país ? !! @exitoina @primiciasyacom pic.twitter.com/ZqxfB3uTqW — Gisela Berger (@gise_berger) 9 de enero de 2019



Aunque al principio se creyó que se trataba de un hackeo de su cuenta, la propia modelo confirmó que ella había publicado el tuit contra el padre de su hija Francesca.

Por otra parte, en diálogo con medios porteños, contó que está en Córdoba y que habría vuelto abruptamente de Francia, donde estaba junto a Scioli. También aseguró que recibió amenazas.

"Esa foto es de hace días. Recibí amenazas y no es que sea una defensa esto pero me parece que no comparto un montón cosas. No tengo por qué recibir amenazas y yo no pienso igual. No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué", afirmó.

Asimismo, Berger señaló que realiza este anuncio para protegerse porque siente miedo. Y agregó: "No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país puede hacer lo que él quiere".