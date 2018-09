Gobierno y provincias, entre ajustes y compensaciones

Este martes será el día clave para avanzar en un posible acuerdo entre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales en cuanto al proyecto de Presupuesto 2019. El acuerdo es fundamental para que pueda avanzar la denominada ley de leyes que este año tiene el condimento del objetivo déficit cero a lograr por parte del gobierno central en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay una serie de medidas que ya fueron anunciados y que son realmente una poda a los fondos que van a las provincias. Y es por eso que los gobernadores quieren negociar compensaciones. Esto todavía no está cerrado. El mandatario santafesino ya dijo que no será “socio del ajuste” y no asistirá a la reunión porque viajaba este lunes a los Estados Unidos. Esto ha provocado un enojo indisimulado en la Casa Rosada. Tampoco lo hará el vicegobernador por cuestiones de salud. Dos ministros del gabinete provincial estarán sentados a la mesa.

La gestión que conduce Mauricio Macri busca que las provincias aporten unos 100 mil millones de pesos al ajuste fiscal. Estas son las medidas que el Ejecutivo ya puso en la agenda:

- Eliminación del Fondo Sojero: ya concretado por Decreto, significa una restricción de $ 30 mil millones que iban a las provincias y municipios para hacer obras públicas. Esto se podría compensar con créditos a otorgar a los estados municipales a través del Fondo de Sustentabilidad de Ansés.

- Transferencia a las provincias. de los subsidios al transporte de pasajeros: fundamentalmente afecta a Provincia y Ciudad de Ciudad de Buenos Aires, pero también a Santa Fe porque la provincia ya aseguró que no puede hacerse cargo de los subsidios nacionales que llegan para sostener el precio del boleto en los sistemas urbanos e interurbano. La Nación se ahorra entre unos 45 y 50 mil millones.

- Transferencia de la tarifa social de la luz: si bien su aplicación fue frenada el viernes pasado –hecha por decreto–, será materia de negociación con los jerarcas provinciales. Son unos 20 mil millones

Los gobernadores justicialistas se reunirán previamente mañana a las 10 para analizar la agenda de temas que aún no llegó a sus despachos. Por lo tanto no hay nada cerrado y nadie garantiza el acuerdo.

Los hombres y mujeres que gobiernan las provincias quieren compensaciones. Por eso apuestan a:

- Subir del 0,25% al 1% la alícuota para pagar Bienes Personales a aquellos que tienen bienes en el exterior o por un monto mayor a los U$S 5 millones.

- Impuesto a los Sellos: sacar el tope a la alícuota.

Obligar a que todos los jueces tributen Impuestos a las Ganancias sólo figura como una idea a plantear en el Congreso, más por una declaración que una medida en concreto. Otro impuesto que no se tocará es Ingresos Brutos.

La reunión será a las 17 en la Casa de Gobierno. Serán anfitriones el presidente de la Nación, su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, y podría reaparecer en este tipo de encuentros el cuestionado jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien estuvo con baja visibilidad pública durante la última semana.

Ausencia y enojo

Lifschitz no asistirá a la reunión porque este lunes a la noche volaba a San Francisco, un viaje ya previsto de antemano. Tampoco podrá estar el vicegobernador Carlos Fascendini, quien se repone de una intervención quirúrgica y, según se confirmó, no está en condiciones de viajar a Buenos Aires. En representación de Santa Fe estarán los ministros de Hacienda, Gonzalo Saglione, y de Gobierno, Pablo Farías.

Esto cayó muy mal en el gobierno central. "Nadie le pide que avale el ajuste. El costo político ya lo paga el Presidente. Llama la atención su ausencia en este momento tan importante" se sinceró ante Rosario3.com un funcionario del Ministerio del Interior quien sugirió de una "movida política-electoral" por parte del gobernador.