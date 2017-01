Gómez Centurión pidió disculpas pero no se retractó

No es Gómez Centurión. Es Macri. pic.twitter.com/AwMBYRQKNt

“La reiteración de estas manifestaciones entre funcionarios de un mismo gobierno demuestra que no es Gómez Centurión. Es Macri”, sentenció la ex jefa de Estado a través de las redes sociales, tras los dichos del titular de la Aduana.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, “cometió apología al delito” al asegurar que durante la última dictadura no hubo un plan sistemático para desaparecer personas, a la vez que vinculó el pensamiento del funcionario con el del mandatario Mauricio Macri.

Críticas de la ex presidenta

Por otra parte, el titular de la Aduana acotó en su comunicado que "estas opiniones son de carácter absolutamente personal y no implica en forma alguna la forma de pensar del gobierno ni de su equipo como tal".

Sin embargo, el funcionario de Cambiemos no se retractó por sus dichos."Estas opiniones son de carácter absolutamente personal", añadió.

