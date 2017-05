Google lanzó Garage Digital, una plataforma de educación gratuita

Garage Digital abarca 23 módulos en línea y gratuitos con contenidos agnósticos creados por especialistas sobre presencia online, comercio electrónico, redes sociales, desarrollo web y posicionamiento en buscadores, fruto de la colaboración de expertos en tecnología y competencias digitales de América Latina. Cada uno de los módulos incluye un promedio de cuatro clases en video que no superan los siete minutos de duración. Al finalizarlos, podrán completar una evaluación y recibirán una insignia por cada módulo aprobado. Una vez terminados los 23 módulos, se podrá rendir un exámen final y recibir el reconocimiento de Garage Digital de Google, que a su vez cuenta con la validación de ConnectAmericas, una red social empresarial creada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Para ingresar a Garage Digital se debe acceder a g.co/garagedigital

