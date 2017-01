Gripe aviar en Chile: recomendaciones para turistas

El presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), Javier Prida, reclamó que las autoridades sanitarias del país pongan énfasis en el control de los camiones que transportan granos hacia Chile, ya que "pueden haber estado en una granja con pollos infectados con la gripe aviar" y de esa manera transportarlo hasta territorio nacional donde, de producirse contagio, se producirían pérdidas de u$s 40 millones mensuales en exportaciones del sector.

Asimismo, suspendió todo tipo de importaciones de productos avícolas y de aves vivas provenientes de Chile; reforzó los controles de vehículos y personas en los pasos fronterizos con el país vecino, y alertó sobre la necesidad de notificar al Senasa cualquier caso de enfermedad detectada en las aves con signos compatibles con la influenza aviar o en caso de elevada mortandad no justificada.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) solicitó a los turistas argentinos que viajen a Chile que cumplan con las medidas de prevención para no contagiarse de gripe aviar, evitando el contacto con aves, ante el reporte de un foco de influenza por parte del servicio sanitario de Chile, con el fin de evitar el ingreso del virus a la Argentina que está libre de la enfermedad.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo