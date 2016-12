Guerra fría 2.0.: Obama echa a 35 "espías rusos" y Putín responde

Estos emails, que fueron hackeados por personas aún no identificadas oficialmente, revelaron internas dentro de los demócratas -cómo el partido apoyó a Clinton y boicoteó las aspiraciones de su rival en las primarias, Bernie Sanders- e incoherencias y abiertas contradicciones entre el discurso de la candidata presidencial oficialista y sus acciones. El gobierno de Obama acusó a Rusia, presunto autor intelectual y material del hackeo, de haber filtrado los emails a Wikileaks para beneficiar al candidato republicano y abierto simpatizante del presidente ruso Vladimir Putin, Donald Trump.

