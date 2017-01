Guerrieri III: el juicio oral se retomará en febrero

La causa incluye diez acusados, entre militares retirados y ex Personal Civil de Inteligencia (PCI). El expediente, que ahora llega a juicio oral, investigó los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos contra 47 víctimas del terrorismo de Estado.

Los querellantes son la ex diputada Alicia Gutiérrez; su hijo Eduardo Leandro Toniolli; Fernando Dussex; Sebastián Álvarez; Sabrina Gullino Valenzuela Negro; Pablo Del Rosso; Ignacio Laluf y María Rosa White.

En la "Causa Guerrieri III" se juzga a diez ex integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército por 47 crímenes de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

