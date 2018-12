Habló Suar: "Con Darthés hice una evaluación equivocada"

Adrián Suar habló este lunes sobre la denuncia de violación de Thelma Fardin y aseguró que con Juan Darthés hizo “una evaluación equivocada” tras las acusaciones previas de Calu Rivero.

"Hoy con la foto final, esta foto trágica, me interpelo yo y digo que hice una evaluación totalmente equivocada", sostuvo Suar quien mantuvo a Darthés en la serie juvenil Simona pese a las denuncias de Calu Rivero.



"Yo hablé con él (Darthés) en privado y no es que me convenció. Siempre le creí a Calu. Sabía que lo que decía Calu era verdad, pero le pregunté todo a Juan. Y me dijo que no: «Creeme que no, yo lo voy a judicializar». Y ahí dudé y sentí que mi rol entre lo ético y lo judicial y le di la posibilidad a lo judicial", dijo Adrián Suar.

En relación a la entrevista de Darthés con Mauro Viale a los dos días de la denuncia de Actrices Argentinas, Suar opinó: "Lo que dijo Darthés fue una vergüenza. Es una profesión que amo mucho, y que se ensucie de esta manera me da asco, pena, es un gran dolor".