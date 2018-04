Habló el surfista argentino atacado por un tiburón: "Tengo 100 puntos"

El argentino Alejandro Travaglini, que fue atacado por un tiburón hace una semana en Australia, contó que recibió 100 puntos en las dos operaciones a las que fue sometido. Comentó que se recupera favorablemente de las lesiones en sus piernas y que desea volver a surfear.

Entrevistado por el periodista Alberto Lotuf (A Diario, Radio 2), Travaglini expresó que el tiburón que lo mordió aparentemente es blanco y mide aproximadamente 4 metros, según le explicaron desde el departamento de pesca de la zona.

"Antes alguien dijo haber visto una aleta. Salimos todos del agua, monitoreamos la situación y nadie vio nada por media hora. El relato, además, no era claro. Mucha gente decidió volver al mar. Yo seguí esa línea. Claramente no fue una buena decisión", señaló.

El argentino indicó que el lugar donde ocurrió el hecho es en una playa que no es muy concurrida, pero es popular entre los que practican surf. "Cuando el tiburón me muerde estaba remando, con las patas arriba de la tabla. Me agarró la pantorrilla y la parte trasera de la tabla. Se ve que una de las quillas le quedó adentro de la boca y lo lastimó, porque soltó", relató.

"Usé mi tabla como escudo. Por suerte logré escapar. Después creo que no volvió a conectar un mordisco. Sí me cortó la parte de arriba de las rodillas con el movimiento de su boca, porque tienen dientes muy filosos. Pero no fue un mordisco como tal", añadió.

El argentino informó que las heridas cicatrizan "prolijo" y que le "gustaría volver a surfear" cuando esté en condiciones. "Es lo que hago. Por eso decidí estar lejos de mi patria", subrayó.

"No hubo daño de tendón ni ligamento. El problema fue circular. Sí hay un nervio dañado, que causó que no sintiera bien la parte de arriba de las piernas", concluyó.