Habló la madre de la mujer que golpeó brutalmente a su hija: "Está arrepentida"

La mamá de la mujer que fue filmada en su casa de Bahía Blanca mientras golpeaba brutalmente a su propia hija porque no encontraba la tablet, aseguró que Belén “está arrepentida de lo que hizo”.

“Hice la denuncia en la Comisaría de la Mujer el 15 de diciembre y mi nieta filmó el video el 21 de ese mismo mes. Yo sabía que mi hija agredía verbalmente a mis nietos pero nunca la había visto pegarle de tal manera”, admitió Patricia, abuela de la nena golpeada.

“A mi hija le dije que no le siga pegando a las nenas porque tenía el video en un CD para llevarlo a Fiscalía. Primero reaccionó como una persona que no comprende y luego entendió que podía perder a sus hijas”, agregó la mujer en declaraciones radiales.

Al ser consultada sobre el entorno familiar de Belén durante su infancia, la mujer dijo: “Mi marido me pegó a mi desde la noche de bodas, pero eso no justifica nada. El video me ayudó a que uno tenga más apoyo mediático y del servicio local. Todo el mundo necesita una oportunidad, ella tiene toda una vida por delante y habrá que esperar el dictamen de aquellos que entienden en el tema para decidir si le devuelven a sus hijos”.

Y agregó: “Belén no está prófuga, eso no es real. Ella aceptó la ayuda y está arrepentida, sabe que lo que hizo está mal”.