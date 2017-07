Habló la madre del Polaquito: "Se duerme con Disney Junior, no con un fierro al lado"

Polvareda. Mucha polvareda levantó el informe de Periodismo para Todos, sobre El Polaquito, un chico de 11 años acusadio de desvalijar un jardín de infantes de Villa Caraza, en Lanús, y que en una entrevista con el programa de Jorge Lanata se adjudicó hasta crímenes.

“Nunca mató a nadie”, aclaró Fernanda Rivas, la madre del menor, que de todos modos admitió que su hijo tiene problemas con las drogas desde los 8 años. “Es cierto que estuvo preso cuatro veces pero nunca mató a nadie”, insistió.

“Primero mi hijo estaba agrandado porque había salido en la tele y después me contó cómo lo levantaron (...) Lo levantaron unos días antes los policías y (el secretario de Seguridad del municipio de Lanús) Diego Kravetz y lo obligaron a decir eso en la TV", denunció Rivas, al tiempo que señaló que luego de que su hijo diera la entrevista "lo volvieron a agarrar" y que "ese Diego Kravetz le dijo donde tenía que ir".

Por otra parte, aseguró que no encuentra el auxilio que necesita para su hijo. "La escuela me dijo que no podía ayudarme. Lo medicaron pero no sirvió", se lamentó y reconoció: "Lo que quiero es que lo ayuden. No quiero que lo traten como asesino".

Destacó, además, que su hijo es solo un chico, al describir: “Él es buenito. El terminó esa entrevista y fue a mi casa (.) Todas las noches cuando se va a dormir mira Disney Junior, se toma una taza de café con leche y un alfajor o pan con manteca y dulce de leche, no con un fierro al lado”.

Por su parte, Diego Kravetz negó haber coaccionado al chico para que diera la nota: “A nosotros nos avisaron el día anterior que iban a hacer la nota y acompañamos al periodista", y detalló: "Los acompañamos al jardín que había sido vandalizado. No tenemos participación en la nota”.

“El lunes Kravetz había sostenido que al Polaquito lo metemos preso todas las semanas (pero) sale a las 12 horas”.