¿Hacia dónde apunta la osteopatía?

Nosotros vemos que la zona donde aparece el síntoma se suele mover mucho, en detrimento de otras que lo hacen poco. Lo que se plantea desde la osteopatía no es tratar la hipermovilidad que lo hace porque está compensando algún funcionamiento anómalo en otro sitio; entonces apuntamos a esa zona que trabaja poco para restablecer la armonía del cuerpo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo