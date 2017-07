Hallaron a una travesti asesinada en un camino rural de Pérez

El fiscal Rafael Coria dio precisiones del hecho, y detalló que la víctima de 25 años recibió al menos cinco impactos de bala en distintas partes de su cuerpo: "Presenta disparos en sus piernas, uno en su pecho y otra bala que ingresó por la naríz", infirmó el fiscal sobre el estado del cuerpo, que aún no fue identificado.

