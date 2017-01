Hallaron sana y salva a la joven que había desaparecido en Florianópolis

"Hablamos con ella, está viniendo al consulado, y está muy bien. Aún no sabemos qué le había sucedido. Vamos a esperar encontrarnos con ella para saber qué pasó todos estos días", dijo el cónsul a C5N. Al mismo tiempo, aclaró: "Está acompañada de gente, eso nos dio tranquilidad". La chica, que actualmente vive en Rosario, era buscada de manera intensa desde hace 11 días. Cáceres, quien estudia para ser maestra jardinera, viajó a esa región en diciembre pasado y desde el pasado 19 de enero que no se sabía nada de su paradero.

