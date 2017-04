Hay 325 millones de personas con hepatitis y pocas lo saben

Se estima que 257 millones de personas vive con hepatitis B, y sólo el 9% sabe que la padece. Cerca de 71 millones tiene hepatitis C, pero un 20% de los enfermos conoce su afección.

“Gran parte de la población no está sometida a análisis y no tiene acceso a medicamentos, por lo que está expuesta a desarrollar una enfermedad crónica como la hepatitis”, señalaron desde el organismo al tiempo que pidieron un plan global al respecto.

En el mundo hay unas 325 millones de personas que viven con hepatitis B o C y muy pocas de ellas lo saben, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

