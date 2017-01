“Hay mujeres que quieren manejar colectivos pero no las toman”

La Empresa Mixta de Transporte (EMTR) puso en marcha una búsqueda laboral orientada a las mujeres y en ese marco advirtió que, si bien la firma realiza una búsqueda permanente de mujeres que quieran ocupar este cargo, emergen muchas dificultades al momento de incorporarlas a sus filas, “ya que prácticamente no se presentan postulantes que puedan incluir en el proceso de selección”, según señalaron en un comunicado oficial. Sin embargo, una ex conductora que pasó por la empresa con un contrato, consideró que hay postulantes pero no existe una decisión firme de sumar mujeres a los volantes. Apuntó a los límites de edad.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), Verónica Cañete, ex chofer de la empresa RosarioBus, Tirsa y La Mixta, planteó una situación diferente a la que expusieron desde la EMTR. “Estoy en una lista de espera desde hace un año cuando escuché que dijeron que no hay chicas que se presenten. No es verdad, hay muchas ex compañeras que presentamos el curriculum y nos somos llamadas porque no se toma la decisión real de que neceisten incorporar mujeres. Esto pasa ya sea en La Mixta como en Semtur porque yo me propuse para ambas”, señaló.

Verónica cree que no es incorporada por su edad. Tiene 46 años y la convocatoria tiene como requisito que las postulantes tengan entre 21 y 36 años. “¿Esto quiere decir que a los 37 años sos vieja para la conducción?”, planteó y destacó que a los 21 años una persona difícilmente tenga experiencia en traslado de pasajeros: “Es sobreexigente. O pedís edad o pedís experiencia. Un carné en mano no te la da. Es tener que llevar 150 personas por vuelta, gente mayor, niños, discapacitados”, observó.

La mujer insistió en que hay muchas, como ella, que tienen como vocación estar al volante de un servicio público pero remarcó que no son llamadas. “En realidad, no se concreta el pedido de postulantes”, insistió.