"Hay que trabajar en conjunto para crear políticas de planificación agraria"

El director de la Federación Agraria de Córdoba, Carlos Baravalle, respondió en el programa Radiópolis de Radio Dos a las declaraciones que gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz realizó a los medios locales sobre que “Córdoba nos tira el agua”.

“A raíz de las inundaciones por las que está atravesando la región agrícola de Córdoba se están realizando estudios basados en informes entregador por el INTA sobre los suelos y las napas de agua de para tratar de resolver el problema”, expresó Baravalle.

Según el informe del INTA las napas de agua se encuentran sólo a 50 centímetros y “para que bajen no sólo se necesitan obras o canales para que transite el agua. Hay que realizar una planificación a futuro con la rotación de los cultivos para que la tierra comience a absorber. Además de ayudar a los tamberos para que no cierren porque con las pasturas también colaboran para que el agua no corra”.

La planificación tiene que ser en conjunto, expresó el presidente de la institución agraria. “Hay que trabajar por cuencas y llegar al 33 por ciento en la rotación de siembra con trigo, maíz y no sólo soja, que en todos estos años el monocultivo ha permeabilizado la superficie de los campos. También hay que recuperar la lagunas que han ido desapareciendo, se debe trabajar para recuperar el reservorio de agua y así evitar que circule hacia otras regiones”, concluyó.