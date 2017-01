Lifschitz y Buryaile anunciaron ayuda a productores y prórroga de emergencia

Por último, el gobernador anunció que este lunes firmó “la renovación del decreto anterior de emergencia que incluía 18 de los 19 departamentos” de la provincia, “para acelerar los plazos, para no obligar a los productores a hacer todos los trámites de presentación nuevamente y dilatar los plazos hemos decidido prorrogar el decreto anterior; y se lo entregamos al ministro para que sea ratificado y homologado a nivel nacional”.

“Todos esperábamos que este año fuera distinto. Se pronosticaba un verano seco. Sin embargo, esto no ocurrió, y hoy tenemos precipitaciones muy intensas y el impacto sobre la producción láctea es muy duro, pero también sobre otros sectores agropecuarios”, añadió.

"No voy a decir que son otra cosa más que eso, son la prórroga de los impuestos nacionales, la prórroga de los vencimientos bancarios, créditos del Banco Nación con subsidios de tasas y otras medidas que iremos analizando para la situación más afligente, pero básicamente escucharlos a ustedes, conocer la realidad".

Buryaile aseguró que "el gobierno nacional no le va a sacar el cuerpo a la situación" de los productores agropecuarios afectados por las intensas lluvias y anunció que se analizará el panorama en la reunión de la Comisión de Emergencia que convocó para el 19 de enero.

