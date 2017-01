Hermostra, de Malena Pichot y Charo López

Un libro de cabecera para que los hombres te quieran por lo que ven. El camino perfecto para ser fecundada, desposada y explotada. No apto para mentes intoxicadas por el feminismo o la brujería.

Tranquila: he aquí todos los secretos que Malena Pichot y Charo López revelaron luego de su despertar espiritual, consejos para ser la mujer que siempre quisieron que seas. Todo sobre belleza, moda, buen gusto, modales y adelgazamiento.

